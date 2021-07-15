Использование сервиса видеоконференций Google Meet долгое время предлагалось без ограничений. Однако теперь пользователи бесплатной версии смогут разговаривать лишь 60 минут.

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Изменения в Google Meet

Изначально Google планировала внедрить ограничение в 60 минут на продолжительность видеоконференций для бесплатной версии Google Meet с 30 сентября 2020 года.

Однако осенью компания объявила о продлении бесплатного безлимитного доступа до 31 марта 2021 года.

Весной Google вновь отсрочила внедрение лимитов – уже к 30 июня 2021 года. Однако и в эту дату ограничения не начали действовать. Бесплатный "безлимит" сохранялся для пользователей учетных записей Gmail.

Теперь, после нескольких переносов, компания таки ввела изменения: звонки с тремя и более участниками ограничены 60 минутами.

Когда идет такая видеоконференция, через 55 минут ее участники получат сообщение о разъединении через 5 минут. После этого можно запустить звонок заново или перейти на платный тариф. Это нужно только создателю видеовстречи.

При этом звонки "один-на-один" могут длиться до 24 часов на бесплатных и корпоративных учетных записях.