Первоначально планировалось, что первый запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) состоится ближе к концу 2021 года. Однако позже запуск был перенесен на февраль 2022 года, а затем отсрочен на неопределенный срок.

Читайте на сайте К американской лунной программе официально присоединилась новая страна

Затем в NASA заявили, что "надеются", что старт миссии Artemis I состоится в марте 2022 года. Теперь же стало известно об очередном переносе старта. Дата не определена, но произойдет это не раньше апреля 2022 года.

К Луне космический корабль запустят на ракете SLS / Фото NASA's Marshall Space Flight Center

Очередной перенос первого запуска к Луне

Перенос старта состоялся из-за решения NASA провести дополнительные проверки безопасности и провести еще одну "мокрую репетицию": заправку баков горючим и отработку "сценария" обратного отсчета. Поэтому ракету-носитель SLS не установят на стартовом столе в феврале, как планировалось ранее. Ракету "вывезут" примерно в середине марта, а значит, запуск перенесен на апрель 2022 года.

Это важно! Апрель 2022 года назван не случайно. Дело в том, что с 8 по 23 апреля будет открыто "стартовое окно", в течение которого можно произвести запуск.

Радует то, что эта задержка не связана с какой-либо неисправностью приборов, как это было раньше. Поэтому следует ожидать, что именно в апреле наконец-то состоится первый полет к Луне в рамках программы "Артемида". Вероятно, в NASA решили перестраховаться и снова проверить и отработать критические моменты предстоящей миссии.