Беспилотный внедорожник Mission Master XT: для чего нужна эта грозная машина

Беспилотные технологии активно развиваются. Немецкая компания Rheinmetall не остается в стороне, и презентует свою линейку беспилотных транспортных средств. Для чего нужна такая грозная техника?
Такая машина, как внедорожник Mission Master XT может использоваться только в армии для выполнения тактических задач. В компании заверяют, что машина совместима со стандартными системами управления боем НАТО. Помимо версии XT, Rheinmetall ранее разработала версию Mission Master SP, то есть "тихий партнер". Эта машина имеет низкий профиль и передвигается очень тихо благодаря электрическому двигателю.
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Презентация Mission Master XT: смотреть видео онлайн
Характеристики внедорожника Mission Master XT
- Машина управляется со специального планшета. С него можно управлять группой машин.
- Присутствует возможность управлять машиной напрямую. Для этого водителю нужно сесть в специальное "аварийное" кресло и воспользоваться джойстиком.
- Mission Master XT может проехать по снегу, льду, песку или любой другой поверхности.
- Внедорожник способен преодолевать водные преграды, переплывая их. При этом машина может быть загруженной.
- Максимально Mission Master XT может перевозить 1 тонну груза.
- Дизельный двигатель обеспечивает дальность хода до 750 километров без дозаправки.
- Литий-ионные аккумуляторы позволяют 6 часов использовать функцию "бесшумной езды".
- Система непрерывной накачки шин регулирует давление в зависимости от типа поверхности, по которой передвигается машина.
- Также система непрерывной накачки шин позволит продолжать движение даже с поврежденными колесами. Компания заверяет, что даже дыры, которые имеют диаметр 2 сантиметра – не проблема.
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Польза в боевых условиях
В условиях, когда нужно доставить еду, медикаменты, боезапас или другие вещи на линию соприкосновения – внедорожник Mission Master XT становится незаменимым помощником. Это обезопасит солдат от выполнения таких задач и снизит риски.
Встроенные камеры позволят Mission Master XT эффективно вести разведку, обеспечивать огневую поддержку, эвакуировать раненых.
В Rheinmetall говорят, что машина способна самостоятельно обрабатывать тактическую информацию. Универсальный планшет управления подойдет не только для Mission Master XT, а и для других машин линейки Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGVs).
Такие характеристики делают из машины ценную тактическую единицу и полезного помощника для бойцов на поле боя.