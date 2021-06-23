Такая машина, как внедорожник Mission Master XT может использоваться только в армии для выполнения тактических задач. В компании заверяют, что машина совместима со стандартными системами управления боем НАТО. Помимо версии XT, Rheinmetall ранее разработала версию Mission Master SP, то есть "тихий партнер". Эта машина имеет низкий профиль и передвигается очень тихо благодаря электрическому двигателю.

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Презентация Mission Master XT: смотреть видео онлайн

Характеристики внедорожника Mission Master XT

  • Машина управляется со специального планшета. С него можно управлять группой машин.
  • Присутствует возможность управлять машиной напрямую. Для этого водителю нужно сесть в специальное "аварийное" кресло и воспользоваться джойстиком.
  • Mission Master XT может проехать по снегу, льду, песку или любой другой поверхности.
  • Внедорожник способен преодолевать водные преграды, переплывая их. При этом машина может быть загруженной.
  • Максимально Mission Master XT может перевозить 1 тонну груза.
  • Дизельный двигатель обеспечивает дальность хода до 750 километров без дозаправки.
  • Литий-ионные аккумуляторы позволяют 6 часов использовать функцию "бесшумной езды".
  • Система непрерывной накачки шин регулирует давление в зависимости от типа поверхности, по которой передвигается машина.
  • Также система непрерывной накачки шин позволит продолжать движение даже с поврежденными колесами. Компания заверяет, что даже дыры, которые имеют диаметр 2 сантиметра – не проблема.

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Польза в боевых условиях

В условиях, когда нужно доставить еду, медикаменты, боезапас или другие вещи на линию соприкосновения – внедорожник Mission Master XT становится незаменимым помощником. Это обезопасит солдат от выполнения таких задач и снизит риски.

Встроенные камеры позволят Mission Master XT эффективно вести разведку, обеспечивать огневую поддержку, эвакуировать раненых.

В Rheinmetall говорят, что машина способна самостоятельно обрабатывать тактическую информацию. Универсальный планшет управления подойдет не только для Mission Master XT, а и для других машин линейки Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGVs).

Такие характеристики делают из машины ценную тактическую единицу и полезного помощника для бойцов на поле боя.