Такая машина, как внедорожник Mission Master XT может использоваться только в армии для выполнения тактических задач. В компании заверяют, что машина совместима со стандартными системами управления боем НАТО. Помимо версии XT, Rheinmetall ранее разработала версию Mission Master SP, то есть "тихий партнер". Эта машина имеет низкий профиль и передвигается очень тихо благодаря электрическому двигателю.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине

Презентация Mission Master XT: смотреть видео онлайн

Характеристики внедорожника Mission Master XT

Машина управляется со специального планшета. С него можно управлять группой машин.

Присутствует возможность управлять машиной напрямую. Для этого водителю нужно сесть в специальное "аварийное" кресло и воспользоваться джойстиком.

Mission Master XT может проехать по снегу, льду, песку или любой другой поверхности.

Внедорожник способен преодолевать водные преграды, переплывая их. При этом машина может быть загруженной.

Максимально Mission Master XT может перевозить 1 тонну груза.

Дизельный двигатель обеспечивает дальность хода до 750 километров без дозаправки.

Литий-ионные аккумуляторы позволяют 6 часов использовать функцию "бесшумной езды".

Система непрерывной накачки шин регулирует давление в зависимости от типа поверхности, по которой передвигается машина.

Также система непрерывной накачки шин позволит продолжать движение даже с поврежденными колесами. Компания заверяет, что даже дыры, которые имеют диаметр 2 сантиметра – не проблема.

Интересно В США разрабатывают боевой миниатюрный дрон-насекомое

Польза в боевых условиях

В условиях, когда нужно доставить еду, медикаменты, боезапас или другие вещи на линию соприкосновения – внедорожник Mission Master XT становится незаменимым помощником. Это обезопасит солдат от выполнения таких задач и снизит риски.

Встроенные камеры позволят Mission Master XT эффективно вести разведку, обеспечивать огневую поддержку, эвакуировать раненых.

В Rheinmetall говорят, что машина способна самостоятельно обрабатывать тактическую информацию. Универсальный планшет управления подойдет не только для Mission Master XT, а и для других машин линейки Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGVs).

Такие характеристики делают из машины ценную тактическую единицу и полезного помощника для бойцов на поле боя.