TuSimple инициировал серию тестовых рейсов без участия людей еще в ноябре. Тогда же началось обсуждение этой программы испытаний с дорожными регуляторами США. Судя по всему, там сравнительно быстро одобрили заявку – с момента анонса прошло менее чем два месяца. Полностью автономная поездка проходила на дорогах общего пользования и завершилась без замечаний.

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Как проходило испытание

Во время подготовки к рейсу стартап не стал выбирать самые легкие и безлюдные трассы. Напротив, в TuSimple решили поехать по шоссе I-10 – одному из главных грузовых маршрутов США, который пролегает из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Джексонвилл, штат Флорида. Конкретный участок для теста был выбран между железнодорожным вокзалом в Тусоне, штат Аризона, как стартовая точка, и распределительным центром в Фениксе, в том же штате, для завершения поездки. По схожему маршруту грузовики TuSimple будут ездить в будущем, когда компания коммерциализирует свою деятельность.

Грузовик TuSimple работал в благоприятных погодных условиях, но двигался в темное время суток – испытания начались в 21:00. По словам Лу, этот временный период – стандартное время для многих дальнобойщиков, при этом время не позднее и на дороге еще много других машин.



Беспилотный грузовик TuSimple успешно преодолел маршрут / Фото TuSimple

Беспилотный автомобиль ехал по городским улицам и шоссе, пересекал съезды, останавливался на светофорах, а также менял полосы движения, чтобы уступить дорогу аварийным службам. Поездка длиной 128 км заняла для грузовика TuSimple около 80 минут.

Как мера предосторожности, за грузовиком следовала полицейская машина без спецсигналов, которая держалась на расстоянии 1,5 километра на случай ДТП. Вдобавок перед автомобилем и за ним ехали операторы – сотрудники компании следили за возможными аномалиями в поведении грузовика. Но авто преодолело весь маршрут без отклонений.

Когда вы можете продемонстрировать, что способны отказаться от водителя даже на одном популярном для коммерческих операторов маршруте, это уже не научный проект. Это инженерная работа, которая требует времени, капитала и крупной упорной работы нашей команды, но мы абсолютно уверены, что станем первой компанией, которая осуществит полномасштабное коммерческое внедрение автономных грузовиков,

– заявил Лу.

Сейчас TuSimple работает в паре с автопроизводителем Navistar – генеральным партнером компании и одним из главных поставщиков грузовиков в США. Именно его автомобили будут участвовать в процессе коммерциализации бизнеса TuSimple, но в будущем компания намерена создать собственное решение, разработанное с нуля под автономные перевозки грузов. Сейчас стартап нацелен на запуск первых коммерческих рейсов в 2024 году.