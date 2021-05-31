Компания Аurrigo планирует запустить автобусы на автопилоте в тестовом режиме. Будут курсировать они в городе Кембридж по маршруту, протяженностью 3,2 километра. Для Великобритании такой опыт новый, ведь ранее на территории Туманного Альбиона никогда не курсировал полностью автоматический общественный транспорт.

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Кембриджский Auto-Shuttle / Фото Аurrigo

Детали проекта Аurrigo Auto-Shuttle

Шаттлы оснащены датчиками, камерами и лазерными сканерами, которые составляют карту движения автобуса. Это критически важно, ведь в Кембридже очень оживленное дорожное движение и узкие улочки.

Первоначально курсировать будут три автобуса, чтобы протестировать новую систему. Хотя шаттлы и автоматические, но внутри на всякий случай будут находиться операторы, которые должны предотвратить внештатные ситуации.

Маршрут Auto-Shuttle будет пролегать от западного кампуса Кембриджского университета до парка Madingley Road.

Шаттлы, которые были спроектированы и изготовлены в нашем Центре передовой инженерии в Ковентри, будут осуществлять 20-минутные путешествия по маршруту "Западный Кембридж". Они будут работать автономно в течение большей части маршрута с использованием нашего собственного программного обеспечения для вождения Auto-Stack, а также новейших технологий LIDAR и камер для обнаружения потенциальных опасностей во время движения,

– рассказывает Дэвид Кин, генеральный директор компании Aurrigo.

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Футуристический Auto-Shuttle / Фото Аurrigo

Характеристики автоматического автобуса