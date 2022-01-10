Беспилотные тракторы John Deere будут обрабатывать территорию без вмешательства человека

Компания John Deere объявила о запуске в серийное производство беспилотных тракторов 8R, которые работают по принципу "запустил и забыл". Фермеры смогут приобрести первые машины нового типа в третьем квартале этого года.

Вице-президент Дина Ковар рассказала, что технологии автономного земледелия развиваются много лет, но решение John Deere – это новый уровень для отрасли сельского хозяйства. С помощью аппаратно-программного пакета клиенты компании смогут не только выйти из своих тракторов, но и оставить поля.

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Беспилотное оборудование будет выполнять всю работу самостоятельно, а его владелец сможет проводить мониторинг удаленно через приложение.

Это не демо. И это не концептуальная машина. Это то, что работало на наших полях с фермерами в течение многих лет, а теперь мы будем интегрировать эти технологии в массы, начиная с осени этого года,

– сообщила Ковар.

Как работают новые тракторы John Deere

Автономный комплект John Deere включает шесть пар стереокамер, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, вычислительный модуль и GPS-навигатор. Система собирает данные о сельскохозяйственных угодьях, отображает местность и передает информацию алгоритмам, которые прокладывают новые маршруты и идентифицируют препятствия.

Все, что нужно фермерам – это доставить трактор на поле и использовать смартфон, чтобы осмотреть свою ферму,

– объяснили представители John Deere.

Единственное ограничение для клиентов – это необходимость возвращаться на поле каждые восемь часов для дозаправки тракторов.

В компании также предусмотрели неожиданные и непрогнозируемые обстоятельства. В случае, если беспилотный трактор столкнется с программной ошибкой, потеряется в пространстве или не сможет идентифицировать объект перед собой, система автоматически отправит сигнал в центр управления. Далее операторы John Deere будут переключаться на ручное управление, проверят неполадку и вернут трактор на поле или свяжутся с его владельцем.

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По заявлениям разработчиков, исследовательские образцы беспилотных тракторов тестируются с осени 2019 года, а часть выбранных клиентов уже полностью автоматизировала свои поля. Сейчас компания готовится к запуску массового производства и намерена организовать поставки роботизированной сельхозтехники всем желающим осенью этого года.