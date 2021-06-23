Особенности водородных шаттлов Auve Tech

Новые шаттлы разрабатывала компания Auve Tech совместно с университетом Тарту. Микроавтобусы вмещают в себя только шесть пассажиров и руководствуются дистанционно с помощью операторов в едином центре.

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Эта особенность несколько ограничивает зону действия такого вида транспорта, поэтому они предназначены для перевозки на небольшие расстояния, например, к домам от крупных транспортных узлов.

Шаттлы на водородном топливе предназначены для коротких дистанций / Фото Auve Tech

Генеральный директор Auve Tech Йоханес Мосс подчеркнул важность использования водородного транспорта для окружающей среды как экологически чистой замены личным автомобилям.

Электродвигатели на водородном топливе выбрасывают в атмосферу только водяные испарения и тепловую энергию.

Автономные шаттлы Auve Tech: смотрите видео

Эстонские власти планируют запустить беспилотные микроавтобусы на дорогах города Тарту уже 5 июля. После небольшого тестирования зона их работы будет постепенно расширяться. Пока неизвестно, все ли жители города смогут воспользоваться шаттлами.