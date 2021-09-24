Автономные грузовики называются Paccar. Они оборудованы системами автономного вождения от компании Aurora. Будут курсировать пока от Далласа до Хьюстона и обратно. Общая длина пути – 800 километров.

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Детали

Если испытания пройдут успешно, сеть грузовых доставок без водителей начнет работать до конца 2023 года.

Во время тестовых поездок грузовики будут совершать два-три рейса в неделю.

В кабине при этом будет сидеть водитель, который будет наблюдать за работой системы на случай экстренных ситуаций.

Компания надеется выявить слабые места и недостатки автоновных грузовиков и исправить их.

Продолжительность тестового периода компания не объявляет. Возможно, она еще сама не определилась и будет строить планы, учитывая выявленные проблемы.

Летом FedEx также заключила договор со стартапом Nuro, который разрабатывает беспилотные электромобили для перевозки пакетов и небольших посылок. А также сотрудничает с компанией DEKA, от которой получила небольшого колесного робота для доставки посылок в пределах нескольких районов внутри города. Грузовики же будут работать, судя по всему, на большие расстояния.

Собственные решения разрабатывает и компания General Motors. Ранее она представила ряд электрических траспортных средств, которые будут развозить товары. Это отдельные роботы-шкафы, которые будут развозить товары к клиентам, и фургоны, которые в свою очередь будут транспортировать шкафы.