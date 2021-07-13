Турция показала два проекта вооруженных беспилотных судов

Турецкие оборонные компании Aselsan и Sefine Shipyard представили проекты двух беспилотных судов – NB57 и RD09. Первое судно предназначено для борьбы с подводными лодками, а второе – с обычными кораблями. Они могут составить конкуренцию первому турецкому вооруженному робокатеру.

Ранее Турция уже показала вооруженное беспилотное судно собственной разработки – робокатер ULAQ. Он весит две тонны, движется с максимальной скоростью 65 километров в час и может пройти до 400 километров. Огневые испытания робокатера прошли в мае. Судно запустило две ракеты с лазерной системой Cirit калибра 70 миллиметров с боеголовками.

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Чем особенны новые беспилотные катера

Sefine Shipyard начала работать над проектом многофункционального беспилотного судна в 2019 году вместе с компанией SEFT Ship Design. Aselsan присоединилась к проекту в 2021 году.

Совместные проекты двух беспилотных судов NB57 и RD09 компании представили 8 июля.

Оба катера могут передвигаться со скоростью до 40 узлов .

. Запас хода обоих судов 1,1 тысячи километра.

Автономность судов – четыре дня без дозаправки.

Характеристики катеров

Размер и масса судов не раскрывается. RD09 превращается в тримаран с платформой, которая расширяется и в такой конфигурации может нести больше полезной нагрузки. Оба судна будут вооружены автоматами STAMP. Кроме этого RD09 получит две ракетные пусковые установки компании Roketsan, а NB57 – легкие торпеды.



Автономный катер NB57 / Рендер Sefine Shipyard

Naval News отмечает, что NB57 и RD09 могут составить конкуренцию робокатеру ULAQ, который разрабатывают две другие местные компании – Ares Shipyard и Meteksan.