Waymo – дочерняя компания холдинга Alphabet. Уже несколько лет она тестирует полностью беспилотные автомобили в пригороде Финикса, штат Аризона. Открытый в октябре сервис автономных такси активно использует местный студент Джоэль Джонсон. Видеоотчеты о своих поездках он публикует на YouTube.
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Что произошло
За десятки поездок транспорт Waymo не делал никаких ошибок. Но в мае Джоэль Джонсон столкнулся с ситуацией, для решения которой ему понадобилась помощь техподдержки.
- Такси выполняло штатную автономную поездку, но на одном перекрестке остановилось: автомобиль хотел повернуть, но на нужной ему полосе стояли дорожные конусы.
- Для автономной системы это стало проблемой.
- Прождав несколько минут, автомобиль все же повернул, но остановился между полосами, снова "увидев" конус.
- С Джонсоном связался оператор.
- Оказалось, что специалисты Waymo не могут взять на себя удаленное управление, однако они пытаются помочь беспилотнику командами.
- В результате такси создало небольшой затор на дороге, а компания вызвала специальную мобильную команду техподдержки, которая помогает эвакуировать автомобиль в сложных ситуациях.
Техподдержка приехала через несколько минут, но после того, как к Джонсону подошел сотрудник и поставил пару вопросов, беспилотник внезапно снова поехал, "убегая" от эвакуаторов. Поехал автомобиль недалеко – на дороге оказались новые конусы. На этот раз работник техподдержки догнал такси и перевел управление в ручной режим, закончив поездку.
Как прошла поездка Джоэля Джонсона / Видео
Позже в Waymo рассказали Джонсону, что автомобиль распознал "нетипичную дорожную ситуацию" и сам обратился к оператору за дополнительной информацией о маршруте. Специалист предоставил такси "неправильные указания", поэтому система не смогла решить проблему.
Эта ситуация – исключение из правил. Люди игнорируют остальные мои 53 ролика, где все работало отлично. Я просто стараюсь быть честным. Как я смогу доказать, что это хорошая технология, если буду скрывать ее ошибки?
– говорит Джоэль Джонсон.