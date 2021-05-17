Waymo – дочерняя компания холдинга Alphabet. Уже несколько лет она тестирует полностью беспилотные автомобили в пригороде Финикса, штат Аризона. Открытый в октябре сервис автономных такси активно использует местный студент Джоэль Джонсон. Видеоотчеты о своих поездках он публикует на YouTube.

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Что произошло

За десятки поездок транспорт Waymo не делал никаких ошибок. Но в мае Джоэль Джонсон столкнулся с ситуацией, для решения которой ему понадобилась помощь техподдержки.

Такси выполняло штатную автономную поездку, но на одном перекрестке остановилось: автомобиль хотел повернуть, но на нужной ему полосе стояли дорожные конусы.

Для автономной системы это стало проблемой.

Прождав несколько минут, автомобиль все же повернул, но остановился между полосами, снова "увидев" конус.

С Джонсоном связался оператор.

Оказалось, что специалисты Waymo не могут взять на себя удаленное управление, однако они пытаются помочь беспилотнику командами.

В результате такси создало небольшой затор на дороге, а компания вызвала специальную мобильную команду техподдержки, которая помогает эвакуировать автомобиль в сложных ситуациях.

Техподдержка приехала через несколько минут, но после того, как к Джонсону подошел сотрудник и поставил пару вопросов, беспилотник внезапно снова поехал, "убегая" от эвакуаторов. Поехал автомобиль недалеко – на дороге оказались новые конусы. На этот раз работник техподдержки догнал такси и перевел управление в ручной режим, закончив поездку.

Как прошла поездка Джоэля Джонсона / Видео

Позже в Waymo рассказали Джонсону, что автомобиль распознал "нетипичную дорожную ситуацию" и сам обратился к оператору за дополнительной информацией о маршруте. Специалист предоставил такси "неправильные указания", поэтому система не смогла решить проблему.

Эта ситуация – исключение из правил. Люди игнорируют остальные мои 53 ролика, где все работало отлично. Я просто стараюсь быть честным. Как я смогу доказать, что это хорошая технология, если буду скрывать ее ошибки?

– говорит Джоэль Джонсон.