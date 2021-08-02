Дрон спасает людей, которые тонут: перспективная разработка молодого изобретателя

Когда Доминик Лазерленд был маленьким, то стал свидетелем неприятной ситуации, когда другой подросток выпал за борт. Парня спасли, но Доминик заметил, что на это спасателям понадобилось довольно много времени. Тогда будущий изобретатель начал задумываться над концепцией дрона-спасателя.

Наблюдая за потугами спасателей спасти подростка, Доминик заметил, что пострадавший довольно долго находился без какого-либо плавсредства. Тогда парень задумался над тем, почему просто не подлететь к пострадавшему и не сбросить ему это плавсредство? Так зародилась идея легкого дрона-спасателя SERVITA.

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Доминик Лазерленд рассказывает о своем изобретении: смотреть видео онлайн

Почему спасательный дрон не появился раньше

На самом деле такие беспилотники существуют. Они могут быстро долететь до пострадавшего и сбросить ему необходимые спасательные приборы. Проблема заключается в том, что эти беспилотники громоздкие и требуют много времени для того, чтобы включиться, полететь и достичь места назначения.

Проблему задержки в реагировании на угрозу пострадавшему человеку можно бы было решить, если бы дрон размещался, например, на квадроцикле. Но современные громоздкие дроны туда просто не поместятся.

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Концепция Доминика Лазерленда

Доминик, имеющий квалификацию спасателя, задумал создать маленький портативный дрон, который может нести простейшие спасательное снаряжение. Беспилотник можно разместить прямо на квадроцикле. Цель дрона – обеспечить выживание утопающего ко времени прибытия спасателей.

Беспилотный летательный аппарат SERVITA прост в использовании. Он имеет два пропеллера, камеру и закрепленное средство спасения. Дрон быстро долетает до пострадавшего и сбрасывает плавсредство, которое надувается от удара о воду. Это помогает человеку держаться на плаву, пока не прибудут спасатели.

Доминик создал первый прототип своего спасательного дрона. Но начнет ли он повсеместно использоваться – неизвестно.