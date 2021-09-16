Беспилотник Boeing впервые заправил в воздухе истребитель F-35 Lightning II: впечатляющее видео

Дрон-заправщик Boeing MQ-25 Stingray успешно завершил дозаправку в воздухе нового самолета – истребителя F-35° C Lightning II военно-морских сил США. На счету MQ-25 несколько успешных заправок других истребителей.

Дрон Boeing MQ-25 Stingray впервые дозаправил в полете новый тип самолета ВМС США – F-35. Успешные испытания приближают Boeing до серийного выпуска беспилотника-дозаправника.

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Если компании удастся справиться с дозаправкой всех основных типов самолетов военного ведомства США, она получит заказ на партию как минимум с 70 MQ-25. Испытания продлятся до 2024 года.

В июне беспилотник впервые дозаправил F/A-18 Super Hornet;

а в августе он успешно заправил палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye ВМС США.

Дозаправка беспилотником MQ-25 истребителя F-35 – смотрите видео:

Что известно о беспилотнике Boeing MQ-25 Stingray

Впервые дрон MQ-25 поднялся в небо в 2019 году. К моменту своей первой тестовой заправки в этом году он выполнил не менее 25 испытательных полетов.

Работа над MQ-25 Stingray ведется в рамках контракта на 805 миллионов долларов. Между Boeing и ВМС США. На данный момент Boeing построила уже четыре опытных дрона MQ-25 Stingray. Их предсерийное производство налажено на заводе в Сент-Луисе, штат Миссури.

Каждый испытательный полет с новым типом или новой моделью самолета приближает нас к полноценному развертыванию Boeing MQ-25 Stingray. Его возможности обеспечат оперативную гибкость командующим авианосной ударной группой,

– прокомментировал произошедшее капитан Чад Рид, менеджер программы беспилотной авиации ВМФ США.

После серии успешных испытаний ВМС США заказало еще три прототипа. Сейчас военные проверяют работу дрона-дозаправщика на основных палубных истребителях. В случае, если Boeing справится с миссией, ВМС США возьмут MQ-25 Stingray на вооружение и закажут серию как минимум из 70-ти таких дронов.