Бесценные произведения искусства можно сохранить с помощью графена: ученые нашли новое решение

Графен – одно из самых невероятных открытий современности. Ему уже нашли применение в целом ряде сфер и этот процесс только начинается, ведь возможности материала чрезвычайно широки. Теперь очередь дошла и до искусства. Исследователи обнаружили, что применение "графеновой вуали" может сохранить картины от разрушения.

Как оказалось, графен способен предотвратить выцветание полотен. Сегодня под угрозой находятся такие картины, как "Крик" Эдварда Мунка и "Подсолнухи" Винсента Ван Гога. Поэтому открытие дает надежду на их сохранение.

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Почему разрушаются полотна

Выцветанию и разрушению подвержены не только старинные картины, но и современные. Причины могут быть крайне разнообразными:

микроскопические пузырьки в краске вследствие химических реакций,

воздействие света или влаги,

посторонние примеси в краске,

микробы,

плесень и многое другое.

Чтобы остановить или хотя бы замедлить эти необратимые процессы, ученые решили исследовать использование наноматериалов для помощи произведениям искусства – в частности, графена. Этот материал толщиной в один атом прозрачен и легко прилипает к различным поверхностям. Он создает барьер для кислорода и других газов, отталкивает влагу и хорошо поглощает ультрафиолетовый свет.

В экспериментах по защите от старения использовали картины размером 20x20 сантиметров. На их поверхности нанесли графеновую вуаль, а затем искусственно состарили. Слои графена в обоих случаях не имели признаков трещин или складок после старения. Третья картина должна была показать, можно ли потом убрать графеновый слой с поверхности. Первоначальный процесс проходил аналогично. Но потом ученые удалили графен с картины с помощью мягкой резинки, оставив рисунок невредимым.

Таким образом ученые показали эффективность графенового покрытия для защиты произведений искусства. Эффективнее всего технология работает для картин на глянцевой бумаге, картоне и холсте. Для картин с очень шероховатой поверхностью или рельефным узором авторы разработали отдельный метод. В нем слой графена оседает на защитном стекле, которое затем закрывает картину.