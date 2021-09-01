Как оказалось, графен способен предотвратить выцветание полотен. Сегодня под угрозой находятся такие картины, как "Крик" Эдварда Мунка и "Подсолнухи" Винсента Ван Гога. Поэтому открытие дает надежду на их сохранение.

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Почему разрушаются полотна

Выцветанию и разрушению подвержены не только старинные картины, но и современные. Причины могут быть крайне разнообразными:

микроскопические пузырьки в краске вследствие химических реакций,

воздействие света или влаги,

посторонние примеси в краске,

микробы,

плесень и многое другое.

Чтобы остановить или хотя бы замедлить эти необратимые процессы, ученые решили исследовать использование наноматериалов для помощи произведениям искусства – в частности, графена. Этот материал толщиной в один атом прозрачен и легко прилипает к различным поверхностям. Он создает барьер для кислорода и других газов, отталкивает влагу и хорошо поглощает ультрафиолетовый свет.

В экспериментах по защите от старения использовали картины размером 20x20 сантиметров. На их поверхности нанесли графеновую вуаль, а затем искусственно состарили. Слои графена в обоих случаях не имели признаков трещин или складок после старения. Третья картина должна была показать, можно ли потом убрать графеновый слой с поверхности. Первоначальный процесс проходил аналогично. Но потом ученые удалили графен с картины с помощью мягкой резинки, оставив рисунок невредимым.

Таким образом ученые показали эффективность графенового покрытия для защиты произведений искусства. Эффективнее всего технология работает для картин на глянцевой бумаге, картоне и холсте. Для картин с очень шероховатой поверхностью или рельефным узором авторы разработали отдельный метод. В нем слой графена оседает на защитном стекле, которое затем закрывает картину.

Напомним, недавно искусственный интеллект помог ученым увидеть картину, скрытую под рисунком Пикассо. Сначала рентгеновские снимки обнаружили общие очертания картины, но не ее детали. В цвете полотно удалось восстановить с помощью алгоритмов.