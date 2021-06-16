Что известно о Бермудском треугольнике: подборка интересных фактов

Таинственный и загадочный бермудский треугольник давно тревожит разум людей. Место, где исчезают самолеты и корабли. Что человечеству известно об этом месте? Читайте на Техно 24.

Начать следует с того, что неизвестно точное количество самолетов и кораблей, которые исчезли в пределах Бермудского треугольника. Специалисты делают оценки, согласно которым там исчезло около 50 кораблей и 20 самолетов. Причина их пропажи также неизвестна, ведь от объектов часто не остается даже обломков.

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Звено из 5 самолетов Grumman TBF Avenger, которые 5 декабря 1945 года исчезли в пределах Бермудского треугольника / Фото Wikipedia

Что нам известно о Бермудском треугольнике