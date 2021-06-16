Начать следует с того, что неизвестно точное количество самолетов и кораблей, которые исчезли в пределах Бермудского треугольника. Специалисты делают оценки, согласно которым там исчезло около 50 кораблей и 20 самолетов. Причина их пропажи также неизвестна, ведь от объектов часто не остается даже обломков.
Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине
Звено из 5 самолетов Grumman TBF Avenger, которые 5 декабря 1945 года исчезли в пределах Бермудского треугольника / Фото Wikipedia
Что нам известно о Бермудском треугольнике
- Точные границы Бермудского треугольника не являются общепринятыми. Его примерная площадь составляет от 1 300 000 до 3 900 000 квадратных километров. Область имеет неопределенную треугольную форму.
- Совет по географическим названиям США не признает Бермудский треугольник как официальный регион Атлантического океана.
- Фраза "Бермудский треугольник" впервые появилась в статье Винсента Гэддиса в 1964 году. Автор использовал ее, чтобы описать треугольную область, "в которой бесследно исчезали сотни кораблей и самолетов".
- Несмотря на свою жуткую репутацию, в пределах Бермудского треугольника редко случаются исчезновения. Специалисты утверждают, что количество исчезновений там не больше, чем в других частях Атлантического океана, которые близки по площади.
- В 2013 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел исследование морских судоходных путей. Было определено, что Бермудский треугольник не входит даже в десятку самых опасных вод для судоходства в мире.
- Ежедневно Бермудским треугольником без последствий проплывают десятки судов, а над ним в воздухе летают множество самолетов. Это делает область одной из самых посещаемых морских областей в мире.
- На территории Бермудского треугольника расположена самая глубокая точка Атлантического океана – глубина Милуоки (8 742 метра).