Еще в 2016 году ученые обнаружили, что мумия священника Хор-Дкехути на самом деле принадлежит женщине, которая жила около 2 тысяч лет назад в Египте и умерла в возрасте 20 – 30 лет. В апреле 2016 года польские ученые заявили, что эта мумия имеет в себе нерожденного младенца. Обнаружить это удалось благодаря томографии. Но как удалось плоду ребенка "дожить" до наших дней?

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Изображение плода ребенка внутри мумии / Фото Nauka w Polsce

Как плод сохранился до наших дней

Во время мумификации в Древнем Египте внутренние органы вынимали. Однако в этом случае плод оставили в матке женщины, хотя все остальные внутренности были удалены перед мумификацией. Хотя и можно предположить, почему именно нерожденного ребенка оставили в животе матери, ученые не берутся точно утверждать это.

Исследования также установили, что женщина находилась на 26 – 30 неделе беременности на момент смерти. Однако родовые пути не были открыты, поэтому, считают специалисты, роды или осложнения во время них не были причиной смерти женщины.

Сохранение плода до наших дней – это невероятная удача для ученых. Вероятно, тут сыграл свою роль случай. Дело в том, что тело во время мумификации укрывали натроном – смеси из нескольких элементов:

Декагидрата карбоната натрия – разновидность кальцинированной соды, Na2CO3 * 10h2o.

17-процентного гидрокарбоната натрия или бикарбоната натрия – пищевая сода, NaHCO3.

Хлорида натрия – соль, NaCl.

Натрия сульфата Na2SO4.

Натрон был "призван" высушить тело покойника. Но плод, оставленный в теле матери, начал словно "мариноваться" в кислой среде. Из-за химических реакций внутри мумии, образовалась муравьиная кислота и некоторые другие соединения, которые еще больше изменяли кислотность (pH). Дальнейшее увеличение кислотности среды вымыло минералы из костей плода и вызвало высыхание и минерализацию тканей. Именно поэтому костей на изображениях не видно, но видно само тело нерожденного ребенка.