В ночь с 1 на 2 октября 2021 года BepiColombo пронесся мимо маленькой планеты, осуществляя первый из шести запланированных гравитационных маневров. Он стал первым зондом землян, который приблизился к планете с 30 апреля 2015 года – именно тогда о поверхность разбилась автоматическая межпланетная станция MESSENGER. Приближаясь и удаляясь от Меркурия, BepiColombo сделал множество фотографий. Некоторые из них уже опубликовали.

Читайте о первой фотографии Меркурия от BepiColombo Станция BepiColombo передала на Землю первый снимок поверхности Меркурия



Одно из ближайших изображений; расстояние до Меркурия – 1183 километра / Фото ESA

Условия пролета не способствовали фотографированию планеты в момент максимального сближения. Дело в том, что BepiColombo пролетал на расстоянии 199 километров над ночной стороной планеты. Поскольку пока аппарату доступны только черно-белые камеры с разрешением 1024 на 1024 пикселей, то четких качественных фотографий получить бы не удалось.



Меркурий с расстояния 1410 километров / Фото ESA

Максимальное сближение с планетой произошло в 23:32 по Всемирному координированному времени. Пока на сайте Европейского космического агентства доступны фотографии, сделанные после сближения.

Вероятно, скоро можно будет увидеть изображения, сделанные перед пролетом. Также можно предположить, что специалисты ESA сделают видео, как они это делали раньше после пролетов Земли и Венеры.



Меркурий все дальше, дистанция – 2418 километров / Фото ESA

Межпланетную космическую станцию ​​назвали в честь выдающегося ученого, математика и астронома Джузеппе "Бэпи" Коломбо (1920 – 1984).

Ученый занимался исследованием Меркурия. Именно он провел исследования и рассчитал оптимальный путь космического аппарата с использованием гравитационных маневров для достижения ближайшей к Солнцу планеты. Эти расчеты взяли на вооружение современные специалисты Европы и Японии при планировании миссии.

Также эти расчеты были использованы NASA для планирования миссии Mariner 10, что позволило этому зонду трижды посетить Меркурий, а не один раз.

Интересно, что первый пролет возле Меркурия космического аппарата совпал с днем ​​рождения Джузеппе – он родился 2 октября 1920 года.



Прощание с Меркурием, расстояние до планеты – 2687 километров / Фото ESA

Следующий пролет возле Меркурия BepiColombo совершит 23 июня 2022 года.

Во время седьмого сближения с планетой 5 декабря 2025 года аппарат выйдет на орбиту вокруг Меркурия. Тогда начнется основная научная миссия.