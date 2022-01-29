Bentley построит жилой небоскреб – роскошный, как ее люксовые автомобили: фото проекта

Производитель люксовых автомобилей Aston Martin и Porsche планирует в Майами роскошную жилую башню под брендом Bentley. Строительство должно начаться в конце 2022 года.

Сообщается, что стоимость апартаментов Bentley Residences Miami стартует от 4,2 миллиона долларов США. Детали проекта пока не разглашаются, но есть предварительная информация, что он разработан Sieger Suarez Architects в сотрудничестве с собственной командой дизайнеров Bentley и будет построен на береговой линии Санни-Айлс-Бич.

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Как будет выглядеть небоскреб от Bentley

По словам Bentley, здание будет состоять из 60 этажей и станет самой высокой жилой башней на береговой линии США.

Небоскреб будет иметь цилиндрическую форму и привлекательный фасад.

Он также будет включать автомобильный лифт, как в башне Porsche.

Фирма также упоминает об автономности здания, но подробности об этом на раннем этапе неясны. Речь может идти, например, о наличии солнечных панелей на фасаде для частичного или даже полного обеспечения электроэнергией.

Небоскреб Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Интерьер здания будет состоять из 200 роскошных резиденций , обставленных высококачественными материалами и техникой.

, обставленных высококачественными материалами и техникой. В каждом номере будет собственный балкон, собственный бассейн, сауна и душ на открытом воздухе.

Окна обещают от пола до потолка – из них будет открываться вид на пляж.

Также будет несколько общих удобств, включая тренажерный зал, кинотеатр, поле для гольфа и многое другое.

Небоскреб Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Каждая резиденция, построенная с учетом потребностей владельцев роскошных автомобилей, будет иметь встроенный гараж на несколько автомобилей и запатентованный автомобильный лифт Dezervator, а также все самые желанные роскошные удобства и сервис мирового класса,

– пояснили в Bentley.

Bentley Residences Miami планируют завершить в 2026 году.