Сообщается, что стоимость апартаментов Bentley Residences Miami стартует от 4,2 миллиона долларов США. Детали проекта пока не разглашаются, но есть предварительная информация, что он разработан Sieger Suarez Architects в сотрудничестве с собственной командой дизайнеров Bentley и будет построен на береговой линии Санни-Айлс-Бич.

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Как будет выглядеть небоскреб от Bentley

По словам Bentley, здание будет состоять из 60 этажей и станет самой высокой жилой башней на береговой линии США.

Небоскреб будет иметь цилиндрическую форму и привлекательный фасад.

Он также будет включать автомобильный лифт, как в башне Porsche.

Фирма также упоминает об автономности здания, но подробности об этом на раннем этапе неясны. Речь может идти, например, о наличии солнечных панелей на фасаде для частичного или даже полного обеспечения электроэнергией.

Небоскреб Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Интерьер здания будет состоять из 200 роскошных резиденций , обставленных высококачественными материалами и техникой.

, обставленных высококачественными материалами и техникой. В каждом номере будет собственный балкон, собственный бассейн, сауна и душ на открытом воздухе.

Окна обещают от пола до потолка – из них будет открываться вид на пляж.

Также будет несколько общих удобств, включая тренажерный зал, кинотеатр, поле для гольфа и многое другое.

Небоскреб Bentley Residences Miami / Фото Bentley

Каждая резиденция, построенная с учетом потребностей владельцев роскошных автомобилей, будет иметь встроенный гараж на несколько автомобилей и запатентованный автомобильный лифт Dezervator, а также все самые желанные роскошные удобства и сервис мирового класса,

– пояснили в Bentley.

Bentley Residences Miami планируют завершить в 2026 году.