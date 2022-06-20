BenQ выпустила безрамочный FullHD-монитор с защитой глаз: подходит для повседневной работы

Компания BenQ расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель GW2480L на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали. Панель соответствует стандарту Full HD, то есть имеет разрешение 1920х1080 пикселей.

Монитор предназначен для BenQ GW2480L для повседневной работы. Благодаря узким боковым рамкам несколько мониторов могут быть установлены бок о бок для формирования многодисплейной конфигурации. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов.

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Характеристики монитора

Яркость экрана составляет 250 кд/м2, контрастность – 1000:1, углы обзора – 178 градусов по горизонтали и вертикали. Время отклика GtG равняется 5 мс, частота обновления – 60 Гц. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.



BenQ GW2480L / Фото BenQ



Панель оборудована стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт каждый, гнездом для наушников на 3,5 мм, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также аналоговым разъемом D-Sub.



Монитор оборудован всеми необходимыми портами.

Технологии Flicker-free и Low Blue Light Plus помогают снизить напряжение глаз при длительной работе. Brightness Intelligence (BI) оптимизирует параметры изображения в зависимости от типа контента и текущих условий в помещении.

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Цена BenQ GW2480L

BenQ GW2480L является практически универсальным монитором благодаря аудиовыходу и разнообразным портам. Обойдется он в 190 долларов (≈5246 гривен) .

Как вернуть старый ноутбук к жизни

Если у вас есть старый ноутбук, который вы не используете дома, не спешите выбрасывать или отдавать кому-то. Да, со временем они начинают работать медленнее, но существует решение от компании Google, которое способно вернуть их к жизни.

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Благодаря бесплатному программному инструменту Chrome OS Flex, ориентированному на морально устаревшие компьютеры, вы можете превратить старый ноутбук в Chromebook. Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, медленно загружаемый и еще медленнее работающий. Ожидается, что его возможностей будет достаточно для использования Chrome OS Flex.

Инструмент совместим как с компьютерами Windows, так и с продукцией Apple. Фактически он позволяет бесплатно превратить электронику в Chromebook или Chromebox.

Детальнее о том, как восстановить старый ноутбук, читайте в нашем материале .