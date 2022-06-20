Монитор предназначен для BenQ GW2480L для повседневной работы. Благодаря узким боковым рамкам несколько мониторов могут быть установлены бок о бок для формирования многодисплейной конфигурации. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов.

Не пропустите В Финляндии запустили самый мощный суперкомпьютер в Европе, что он будет делать

Характеристики монитора

Яркость экрана составляет 250 кд/м2, контрастность – 1000:1, углы обзора – 178 градусов по горизонтали и вертикали. Время отклика GtG равняется 5 мс, частота обновления – 60 Гц. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC.



BenQ GW2480L / Фото BenQ



Панель оборудована стереофоническими динамиками мощностью 1 Вт каждый, гнездом для наушников на 3,5 мм, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, а также аналоговым разъемом D-Sub.



Монитор оборудован всеми необходимыми портами.

Технологии Flicker-free и Low Blue Light Plus помогают снизить напряжение глаз при длительной работе. Brightness Intelligence (BI) оптимизирует параметры изображения в зависимости от типа контента и текущих условий в помещении.

Читайте на сайте Panasonic представила самый защищенный модульный ноутбук в серии Toughbook

Цена BenQ GW2480L

BenQ GW2480L является практически универсальным монитором благодаря аудиовыходу и разнообразным портам. Обойдется он в 190 долларов (≈5246 гривен) .

Как вернуть старый ноутбук к жизни

Если у вас есть старый ноутбук, который вы не используете дома, не спешите выбрасывать или отдавать кому-то. Да, со временем они начинают работать медленнее, но существует решение от компании Google, которое способно вернуть их к жизни.

Читайте на сайте Тайваньская компания TSMC отказалась от еще одного контракта с россиянами

Благодаря бесплатному программному инструменту Chrome OS Flex, ориентированному на морально устаревшие компьютеры, вы можете превратить старый ноутбук в Chromebook. Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, медленно загружаемый и еще медленнее работающий. Ожидается, что его возможностей будет достаточно для использования Chrome OS Flex.

Инструмент совместим как с компьютерами Windows, так и с продукцией Apple. Фактически он позволяет бесплатно превратить электронику в Chromebook или Chromebox.

Детальнее о том, как восстановить старый ноутбук, читайте в нашем материале .