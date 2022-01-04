Белый Дом планирует продлить срок эксплуатации МКС

Международная космическая станция более 20 лет кружится по орбите вокруг Земли. Там проводят исследования, эксперименты и технологии. Но сколько еще будет работать МКС – точно неизвестно.

В США последний раз пересматривали "будущее МКС" в 2015 году. Тогда срок эксплуатации станции продлили до 2024 года. Казалось, что так и будет, ведь NASA планирует вместе с партнерами создать орбитальную станцию возле Луны, а низкую околоземную орбиту "отдать" частным компаниям. Но теперь стало известно, что администрация Байдена планирует продлить срок службы МКС до 2030 года.

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МКС, сфотографирована 2 декабря 2021 года / Фото NASA Flickr Johnson

Подробнее о замысле Белого Дома

Фактически Президент Байден обязал главу NASA Билла Нельсона продлить срок эксплуатации МКС. В этой связи нужно будет согласовать этот вопрос со странами-партнерами: Канадой, Японией, странами-участниками Европейского космического агентства (уже поддержавшими идею) и Россией. Однако следует отметить, что сообщили об этом не в официальном пресс-релизе, например, Белого Дома или NASA, а на странице официального "насовского" блога МКС.

Вероятно, США это нужно для того, чтобы постепенно "отдать" околоземную орбиту частным предпринимателям и таким образом сохранить присутствие Америки там. Продление срока службы Международной космической станции до 2030 года гарантирует, что у Штатов нет "пробела" в несколько лет, когда на орбите не будет их "представительства". Вероятно, идея продления срока эксплуатации принадлежит главе NASA Биллу Нельсону.

Однако неизвестно, как отзовется предложение России, ведь отношения с США напряжены. Также следует помнить, что российский сегмент МКС имел несколько технических проблем.