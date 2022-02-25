Белый дом готовит санкции, которые нанесут ущерб российской космической программе

Президент США Джо Байден заявил, что очередной пакет санкций нанесет ущерб высокотехнологичному импорту и космической программе России. Конкретные меры не уточняются, однако речь может идти о совместных проектах "Роскосмоса", NASA и Европейского космического агентства (ESA).

Во время выступления Байден заявил, что планирует поручить ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию.

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По оценкам, мы более, чем на половину сократим высокотехнологичный импорт России. Это нанесет ущерб их способности продолжать модернизацию вооруженных сил. Это нанесет ущерб их аэрокосмической отрасли, в том числе, и комической программе,

– отметил Байден.

Глава Белого дома также сообщил, что будет создана коалиция стран, представляющих более половины мировой экономики:

27 членов Евросоюза,

Великобритания,

Канада,

Япония,

Австралия,

Новая Зеландия и другие страны.

Выступая в парламенте, британский премьер Борис Джонсон тоже поддержал жесткие ограничения. При этом лидеры западных стран пока не уточнили, о каких именно мерах речь может идти.

что с 2014 года из-за санкций Россия была вынуждена самостоятельно заниматься разработкой и производством радиационно-стойкой микроэлектроники. С 1 января 2023 года вводятся санкции в отношении российских ракет-носителей.