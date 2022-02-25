Во время выступления Байден заявил, что планирует поручить ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию.
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По оценкам, мы более, чем на половину сократим высокотехнологичный импорт России. Это нанесет ущерб их способности продолжать модернизацию вооруженных сил. Это нанесет ущерб их аэрокосмической отрасли, в том числе, и комической программе,
– отметил Байден.
Глава Белого дома также сообщил, что будет создана коалиция стран, представляющих более половины мировой экономики:
- 27 членов Евросоюза,
- Великобритания,
- Канада,
- Япония,
- Австралия,
- Новая Зеландия и другие страны.
Выступая в парламенте, британский премьер Борис Джонсон тоже поддержал жесткие ограничения. При этом лидеры западных стран пока не уточнили, о каких именно мерах речь может идти.