Во время выступления Байден заявил, что планирует поручить ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию.

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По оценкам, мы более, чем на половину сократим высокотехнологичный импорт России. Это нанесет ущерб их способности продолжать модернизацию вооруженных сил. Это нанесет ущерб их аэрокосмической отрасли, в том числе, и комической программе,

– отметил Байден.

Глава Белого дома также сообщил, что будет создана коалиция стран, представляющих более половины мировой экономики:

27 членов Евросоюза,

Великобритания,

Канада,

Япония,

Австралия,

Новая Зеландия и другие страны.

Выступая в парламенте, британский премьер Борис Джонсон тоже поддержал жесткие ограничения. При этом лидеры западных стран пока не уточнили, о каких именно мерах речь может идти.