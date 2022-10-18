Судя по всему, этот подход сейчас рассматривают одним из первых и эффективных, если за него взялся даже Белый дом. В сентябре мы писали о том, что группа учёных хочет снова заморозить полюса Земли именно посредством распыления в атмосфере микроскопических аэрозольных химикатов. Однако не все учёные положительно настроены.

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Хороша ли эта идея

Как стало известно, Белый дом будет официально координировать пятилетний план исследований для оценки целесообразности подобных проектов. Очевидно, что реализация блокировки солнечного света связана с огромными рисками как для людей, так и для окружающей среды. Но некоторые сторонники идеи считают, что она, по крайней мере, заслуживает внимания, и видят в осторожном интересе к ней со стороны Белого дома положительный знак.

Сама идея состоит в том, чтобы распылить в атмосфере огромное количество микроскопических частиц, которые заблокируют попадание на планету части солнечных лучей и тем самым снизят температуру. Одни предлагают мел, другие исследуют диоксид серы, который сам по себе является загрязнителем – веществом с неприятным запахом, которое вырывается из вулканов во время их извержения, а также из дымовых труб угольных заводов. Проблема в том, что это может запустить неконтролируемые самоподдерживаемые процессы, которые приведут к новому ледниковому периоду, убив все живое на планете. Отдельные ученые говорят, что вопросы солнечной геоинженерии еще недостаточно изучены и даже современные компьютерные симуляции не способны предусмотреть последствия вмешательства.

Правительство США не в первый раз обращает внимание на эту идею. Еще в 1965 году президенту Линдону Б. Джонсону представили аналогичный план стоимостью 500 миллионов долларов в год. Сегодня стоимость таких инициатив выросла до 10 миллиардов долларов.

Как бы там ни было, подобные идеи не считают основными в борьбе с изменением климата. Ключевым является сокращение выбросов углекислого газа и метана в атмосферу, чего пока человечество никак не может достичь при всех договоренностях.