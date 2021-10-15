Начиная с момента первых спутниковых наблюдений в 1979 году арктический лед непрерывно сокращается. Каждый год он проходит цикл таяния весной и нового намерзания осенью и зимой, однако с каждым разом его максимальные границы и толщина становятся все меньше. Причина тому – углекислый газ и другие парниковые газы, все больше способствующие нагреванию атмосферы.

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Почему медведям грозит вымирание

Последним ледяным районом сегодня называют регион, содержащий самый старый и самый толстый (до 4 метров) лед Арктики. Он занимает площадь около миллиона квадратных километров от западного побережья Канадского Арктического архипелага до северного побережья Гренландии и является домом для большого количества животных.

Сегодня самый оптимистичный сценарий изменения климата предполагает резкое уменьшение толщины льда к 2050 году и полное его исчезновение к 2100 году при самом худшем.

Если лед перестанет сохраняться круглый год, потерпят крах целые экосистемы, зависящие от него,

– говорят ученые.

Отсутствие ледяного покрова будет иметь пагубные последствия для флоры и фауны. Фотосинтезирующие водоросли, крошечные ракообразные, рыбы, тюлени, нарвалы, гренландские киты, нерпы и другие живые организмы этого региона либо вымрут, либо будут вынуждены приспосабливаться к жизни в других регионах планеты. Животные, обитающие на ледяном покрове и охотящиеся на рыбу в глубоких водах, начнут голодать. В результате это приведет сначала к резкому снижению популяции, а позже и вообще к их исчезновению.

Такими животными являются и белые медведи. Одним из вариантов их выживания ученые называют скрещивание с медведями гризли. Дело в том, что ареалы их обитания расширяются на север по мере потепления климата.

Это не значит, что Арктика станет бесплодной безжизненной средой. Но для появления новых существ может потребоваться некоторое время,

– добавляют авторы работы, уже опубликованной в журнале Earth's Future.