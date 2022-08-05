Новый уровень: власти беларуси признали экстремистскими Telegram-стикеры

Суд в беларуси признал экстремистскими материалами два набора стикеров для мессенджера Telegram. У них есть политический подтекст, намекающий на самопровозглашенного президента лукашенко.

Диктатор явно берёт пример со своего лучшего друга путина, подвергая цензуре все больше и больше информации. В этот раз под запрет попали карикатурные изображения.

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Первый набор называется "Sasha 3%". Название берет свое начало еще с протестов в беларуси в 2020-2021 годах, когда лукашенко нарисовал себе победу на выборах. Тогда в стране возник политический мем, намекавший на реальный уровень поддержки диктатора – три процента, а не 80,1%, как это показали в официальных результатах. В наборе отражены также другие мемы, такие как "ПСИХО3%", "СТОП таракан", карикатура на лукашенко в виде знака процента и прочие.



Набор стикеров для телеграммы "Sasha 3%" / Скриншоты 24 канала

Второй набор получил название "Luka". В нем собраны карикатуры на лукашенко, изображающие разнообразные ситуации с забавными надписями – например, призыв пить таблетки, раздавить таракана, или картинка с путиным и лукашенко в одной кровати.



Набор стикеров для телеграммы "Luka" / Скриншот 24 канала

Решение о признании стикеров экстремистскими 25 июля приняло суд Центрального района Минска. Информация об этом появилась в республиканском списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Мининформа.