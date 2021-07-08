Специальное программное обеспечение с помощью нейросети анализирует доступные на YouTube видеозаписи заседаний фламандского правительства. Далее программа распознает смартфоны в руках политиков.
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Что известно
Также приложение распознает лица чиновников, после чего поименно определяет, кто именно отвлекается на смартфон во время работы.
Издание The Next Web предположило, что проект может быть направлен не столько на дискредитацию чиновников, сколько на то, чтобы обратить их внимание на стремительное распространение слежки с помощью ИИ.
Когда законодатели станут мишенями, они, возможно, будут более заинтересованы в регулировании "оружия",
– отметил автор заметки Томас Маколей.