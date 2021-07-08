Специальное программное обеспечение с помощью нейросети анализирует доступные на YouTube видеозаписи заседаний фламандского правительства. Далее программа распознает смартфоны в руках политиков.

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Что известно

Также приложение распознает лица чиновников, после чего поименно определяет, кто именно отвлекается на смартфон во время работы.

Результаты этой аналитики излагаются на страницах проекта в Twitter и Instagram с тегом чиновника, который провинился.

Издание The Next Web предположило, что проект может быть направлен не столько на дискредитацию чиновников, сколько на то, чтобы обратить их внимание на стремительное распространение слежки с помощью ИИ.

Когда законодатели станут мишенями, они, возможно, будут более заинтересованы в регулировании "оружия",

– отметил автор заметки Томас Маколей.