В Бельгии остановили важный для полупроводниковой промышленности завод

Полупроводниковая промышленность уже в течение третьего года встает перед разными трудностями. В Бельгии из-за ужесточения экологических требований закрыли предприятие 3М, что обеспечивало 80% потребности мирового рынка в охлаждающей жидкости для пищеварения кремниевых пластин.

Как объясняет издание Business Korea, завод 3M в Европе снабжал своей продукцией крупнейших производителей полупроводниковых компонентов типа TSMC, Samsung Electronics, SK hynix и Intel.

Не пропустите Ученые из Австралии достигли термоядерного синтеза: что это значит

Почему это так важно

Охлаждающая жидкость требуется для обработки кремниевых пластин, из которых получают кристаллы полупроводниковых чипов. Предприятие 3M закрылось 8 марта на неопределенное время, поставив под угрозу функционирование профильных производств своих клиентов.

По данным источников знакомых с ситуацией, запасов охлаждающей жидкости хватит на срок от одного до трех месяцев. За это время получателям данного вида продукции предстоит решить проблему, вызванную закрытием бельгийского предприятия, поскольку местные власти озабочены влиянием химического производства на окружающую среду и здоровье человека.

Как это производство влияет на окружающую среду

Вещества, входящие в состав охлаждающей жидкости, нерастворимы в масле и воде, не разрушаются под воздействием высоких температур и способны накапливаться в организме человека, вызывая гормональные сбои.