Как сообщает источник, ряд проектов все еще доступен на таких платформах, как "Кинопоиск". Это сериалы "Доктор Кто" и "Мерлин", например, а также "Тюдоры", "Пустая корона", "Убивая Еву" и другие. Однако многие другие уже исчезли для оккупантов.

Онлайн-кинотеатры россии массово теряют фильмы и сериалы, хотя уверяли, что этого не будет

Что известно

Пока недоступны такие сериалы, как:

"Улица потрошителя",

"Мисс Марпл",

"Война и мир",

"Гордость и предубеждение" и другие.

Оправдываясь за исчезновение контента, "Кинопоиск" написал своим пользователям, что "подписной каталог никогда не был статичным – контент добавлялся и выпадал". Компания еще раньше заявляла, что продление прав на зарубежный контент теперь занимает больше времени и часть произведений удаляется. А чтобы уменьшить вероятное недовольство клиентов, указывают на то, что на сервисе выходят другие зарубежные новинки.

Однако судя по всему, задержки здесь ни при чем. Дело в том, что еще в марте BBC объявила, что из-за вторжения россии в Украину прекратит лицензирование всего контента для россиян, поэтому можно утверждать, что только сейчас начали завершаться некоторые контракты.

Пока неясно, что будет с оставшимся контентом. По всей вероятности, компания просто дождется окончания договоров на каждый отдельный продукт и больше не будет их продлевать. Таким образом, постепенно российские стриминговые сервисы потеряют и всё остальное.

Как уточняет источник, "Яндекс", которому и принадлежит сегодня "Кинопоиск", заключил долгосрочный контракт с BBC Studios в 2019 году. Он предусматривал право на трансляцию более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC. Это сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.