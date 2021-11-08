Новую технологию SoftBank разрабатывает вместе с Киотским университетом, Технологическим институтом Канадзавы и Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий Японии.

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Как работает новая технология

В решении SoftBank применят специальные беспроводные передатчики – они будут работать вместе с базовыми станциями. Гигант уже начал модернизировать более 200 000 базовых станций 4G – они обеспечат поддержку сетей 5G. Уже в начале 2022 года эти станции смогут на расстоянии заряжать мобильные устройства абонентов.

Как насчет безопасности?

Технологически мощность сигнала ограничена до безопасных показателей, чтобы предотвратить негативное влияние на человеческий организм. Сейчас зарядить устройство можно на расстоянии не далее чем 10 метров от станции, однако дальше этот параметр расширят и одна станция сможет охватить территорию в радиусе 100 метров.

Что можно будет зарядить?

Благодаря технологии SoftBank можно будет зарядить аккумуляторы таких устройств, как:

умные часы;

фитнес-браслеты;

наушники и т. д.

Кстати, эту же технологию можно будет применить для бесконтактной зарядки имплантатов и других устройств, включая такие, которые имеют электронные метки.

Когда технология будет применена массово

Сейчас использование этой технологии в Японии запрещено. По заявлению SoftBank на массовый рынок решение выйдет в 2025 году.