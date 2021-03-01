Человечество постоянно работает над новыми источниками питания, чтобы найти альтернативу ископаемому топливу. Похоже, у японских ученых есть новое решение, которое позволит забыть о зарядке на сотню лет.

Такие источники питания смогут применяться в космических аппаратах и установках глубокого бурения, находящихся под землей. В их основе – искусственные алмазы, а также изотопы углерода и никеля.

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Как устроена технология

Использование радиоактивных материалов для выработки электроэнергии не является новой идеей. Ядерные источники питания на базе плутония уже применяются в космических аппаратах. Предложенные японскими учеными из Национального института материаловедения элементы питания выдерживают высокие температуры и обладают более простой структурой. Период полураспада углерода-14 достигает 5700 лет, а никеля-63 – 100 лет. Поэтому источники питания на их основе смогут прослужить такое долгое время.

Электроды из искусственного алмаза могут вырабатывать электроэнергию под воздействием радиации от изотопов. Окружающую среду от излучения будет защищать металлическая оболочка элемента питания.

У таких батарей пока есть существенный недостаток — низкая удельная мощность, измеряемая микроваттами. Зато получать изотопы углерода для изготовления таких элементов питания можно из графитовых стержней, которые применяются на атомных электростанциях — выведенные из строя стержни на своей поверхности содержат в достаточном количестве углерод-14.

Японские специалисты к созданию батареи на базе искусственного алмаза шли с девяностых годов прошлого века. До серийного производства еще далеко, но сегодняшние результаты очень перспективные.