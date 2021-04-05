По словам сотрудника отдела общественной информации ведомства шерифа Кайла Формана, повреждений в результате падения бака обнаружено не было. Баллон для хранения гелия только оставил на земле след от удара глубиной 10-13 сантиметров. Представители SpaceX были уведомлены об инциденте и прибыли на место, чтобы забрать космический мусор.

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SpaceX забрала покрытый композитом баллон высокого давления после входа в атмосферу Falcon 9. Объект был обнаружен на частной территории. Для СМИ и кладоискателей: подробности мы не раскрываем. Владелец земли просто хочет, чтобы его оставили в покое,

– сообщил офис шерифа административного округа Грант.

Детали инцидента с баком от Falcon 9

Источник: Tri-City Herald

Высота бака составляет около 1,5 метра. Где именно упал баллон, не сообщается, но газета Tri-City Herald сообщила, что произошло это на поле фермера. 25 марта небо над штатами Вашингтон и Орегон осветили полосы от горящих остатков второй ступени ракеты Falcon 9. SpaceX, похоже, публично не подтверждала, что это была ее ракета.

Некоторые наблюдатели решили, что это метеорит или комета, но астрономы сразу сообщили, что речь идет об остатках второй ступени Falcon 9, которые не были штатно направлены на снижение, чтобы принудительно сгореть в атмосфере. Они остались на некоторое время на орбите, постепенно снижались и вошли в плотные слои под действием гравитации, создав тем самым фантастическое шоу для всех, кто его наблюдал.

О какой ракете идет речь

Falcon 9 это двухступенчатая ракета SpaceX. Первая многократная ступень, в которой размещены девять двигателей Merlin, выполняет начальную тяжелую работу, отрывая ракету от земли, а вторая ступень с одним двигателем Merlin выводит ее на заданную орбиту. Первая ступень возвращается, как правило удачно, на землю (а чаще – на беспилотные баржи в океане). Вторую ступень компания обычно оставляет на орбите (после чего она постепенно снижается) или направляет принудительно и она сгорает в атмосфере.