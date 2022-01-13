Наша атмосфера состоит из многих слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы. При этом условной границей космоса обычно считают так называемую линию Кармана, которая находится на высоте чуть больше ста километров. Достижение этой точки позволило бы бактериям быть захваченными частицами космической пыли и с чрезвычайно высокой скоростью отправиться в глубокий космос.

Интересно Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества третьего поколения революционных складных смартфонов Samsung

Теория панспермии получает новые доказательства

Ведущий автор исследования Арджун Берера рассказывает, что вертикальные ветры дуют на Земле со скоростью более 500 километров в час.

Особенно сильны они во время геомагнитных бурь вблизи северного и южного полюсов, вызванных солнечным ветром.

Они вполне могут выбросить бактерии, способные выживать в экстремальных условиях, в далекий космос.

Согласно расчетам, микробы могут быть подняты такими ветрами даже на высоту 150 километров.

Кстати, подобные микроорганизмы были найдены на внешней стороне МКС. Их исследование показывает, что бактерии прибыли с Земли уже после того, как станция была выведена на орбиту.

Арджун Берера говорит, что достаточно всего нескольких биологических частиц, которые выживут в космосе, покинув Землю, чтобы, попав в соответствующие условия, они зародили жизнь в другом мире. Однако то же самое могло произойти и в обратном порядке – с другой планеты на Землю. Это наводит на так называемую "теорию панспермии".

Что такое Панспермия Это одна из теорий, которая пытается объяснить происхождение жизни на Земле. Согласно ей, определенные элементы – зародыши – были занесены на планету из космоса. Это могли быть различные споры микроорганизмов, которые переносятся с одного небесного тела на другое с метеоритами или другим путем. Это наводит на другую давнюю теорию, которая предполагает, что в древности, в начале существования Солнечной системы на раннем Марсе с предположительно теплой и влажной атмосферой могла развиться бактериальная форма жизни, которая позднее благодаря панспермии была перенесена на Землю солнечными ветрами, где и развилась полнее.

Даже если вероятность побега бактерии с Земли достаточно низкая, например, раз в 50 лет, то если говорить о планетарных временных масштабах, существует множество возможностей передачи жизни,

– говорит ученый.

В перспективе исследователи хотели бы изучить возможность появления жизни через бактерии с Земли на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна.