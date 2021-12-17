Явление невероятной красоты заметили ученые из Университета Вайоминга. Сходство бактерий с шедевром искусства придал ген, который скапливает организмы в круглые рои.

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Ученые, искусственно окрасили рои бактерий и получили невероятное сходство фото со "Звездным небом".

Социальные бактерии воспроизвели картину Ван Гога / Фото Университета Вайоминга

На фотографии видны желтые и синие разводы – это два штамма миксобактерий при десятикратном увеличении. Они объединяются благодаря гену TraAB, который буквально "склеивает" их и позволяет координироваться вместе в поисках пищи.

Наша работа показывает, как социальная бактерия, кроме лекарственной и хозяйственной пользы, может также служить как художественное произведение искусства,

– сказал микробиолог Дэниел Уолл.

Социальные бактерии / Фото Университета Вайоминга

Почему эти бактерии называются социальными? Эти живые существа имеют основы социальной жизни – для того чтобы выжить, они научились различать своих родственников среди других организмов. Исследователи уже много лет увлекаются этим социальным поведением, однако до сих пор не смогли определить модель поведения бактерий до конца.

Социальные бактерии / Фото Университета Вайоминга