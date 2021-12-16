Бактерии по всему миру начали удивительным образом эволюционировать – что задумала природа

Ученые Технологического университета Чалмерса проанализировали образцы более 200 миллионов генов в образцах, собранных из сотен участков океанов и суши по всему миру. Результаты уже опубликованы в журнале Microbial Ecology.

Судя по всему, бактерии начали вырабатывать особые ферменты в ответ на загрязнение окружающей среды. Открытие в перспективе поможет человечеству, если удастся понять его особенности.

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Что происходит с бактериями

Суть открытия состоит в том, что бактерии по всему миру начали эволюционировать, чтобы приспособиться для переработки пластика. Исследователи обнаружили у разных микробов около 30 тысяч ферментов, способных разрушить 10 различных типов пластика, выбрасываемых человеком после использования.

Это не первое исследование по данной теме. Пять лет назад ученые из Японии изучали почву и ил в районе одного из центров по переработке пластмасс. Они нашли бактерию, которая с помощью особых ферментов перерабатывала упаковки из термопластика и трансформировала материал в энергию. Позже выяснилось, что это не единичный случай, а общемировая тенденция.

, что эволюция микробиомов по всему миру стала ответом природы на растущее загрязнение пластиком.

Эту теорию подтверждало открытие ученых из Швеции, установивших, что бактерии с разрушающими для пластика ферментами наиболее распространены именно в местах сильного загрязнения. Это, по мнению авторов исследования, является яркой демонстрацией того, как окружающая среда реагирует на давление, которое человечество оказывает на него.

Ян Зримец, один из ученых, работавших над анализом, отметил, что это удивительное открытие иллюстрирует масштаб проблемы.

Сейчас очень мало известно о разлагающих пластик ферментах, и мы не ожидали найти их так много в таком большом количестве различных микробов и сред обитания,

– добавляет он.

Что теперь

Следующим шагом будет тестирование ферментов в лаборатории для тщательного изучения их свойств и скорости разложения пластика.

Так мы сможем создать микробные колонии с целевыми функциями разложения для конкретного полимера.

– говорит Алексей Железняк, еще один участник исследований.

Если ученым удастся достичь задуманного, то это научное открытие поможет ускорить переработку пластика, который не может быть использован повторно.