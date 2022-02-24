Байден привлекает азиатских партнеров для беспрецедентных технологических санкций против России

Президент США Джо Байден готовит новые санкции и привлекает к ним азиатских партнеров. Речь идет об ограничении поставок технологий, что, как ожидается, больно ударит по оккупантам.

Администрация Байдена ведет переговоры с экономическими центрами в Азии, чтобы заручиться поддержкой жестких санкций и пакетов экспортного контроля против России. В настоящее время Вашингтон, по данным издания, получил поддержку от Сингапура, Японии и Тайваня.

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Что известно

Эти меры являются частью более широкого пакета санкций, направленного на разрушение экономики и технологических секторов России.

Три азиатских страны являются основными производителями полупроводников, компьютерных чипов и других высокотехнологичных экспортных товаров, на которые полагается Россия.

Все полупроводники на планете частично производятся с помощью программного обеспечения или инструментов США, поэтому это остановит любые поставки в Россию,

— сказал Foreign Policy в электронном письме Кевин Вольф, бывший высокопоставленный сотрудник министерства торговли, работающий сейчас в юридической фирме Akin Gump.

Официальные органы Сингапура и Тайваня в Вашингтоне по просьбе о комментарии изданию не ответили.

Посольство Японии сослалось на заявления премьер-министра Фумио Кисиды и министра иностранных дел Хаяси Йосимасы, которые осудили действия России как явное нарушение международного права и заявили, что Япония будет работать с международным сообществом и партнерами по G-7 над "жестким ответом, включая санкции".

От технологических санкций пострадают принципиальные отрасли российской экономики: нефтегазовая, военная индустрия, авиация и остальные. Под ударом будут даже те неудачные попытки России производить собственные смартфоны и компьютеры, которые она предпринимала последние годы. Под запрет также попадет импорт потребительской электроники, смартфонов и автомобилей. Япония, Сингапур и Тайвань уже подтвердили готовность поддержать санкции США.