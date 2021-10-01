Баг в iOS 15 удаляет сохраненные фотографии: как этого избежать

Запуск iOS 15 состоялся 20 сентября. Новая версия операционной системы принесла много обновлений и исправлений. Однако есть и новые проблемы. Оказалось, что при определенных условиях система может удалить ваши сохраненные фотографии.

Сбой возникает в приложении Messages. Он может удалять фото не только из памяти устройства, но и в облаке.

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Как проявляется баг

Если пользователь сохранил фото из чата в Messages, а затем удалил беседу в приложении, то при следующем резервном копировании данных в iCloud фотография будет удалена – как на смартфоне, так и в облаке.

Как пишет источник, функция резервного копирования iCloud включена на устройствах большинства пользователей iPhone, и бэкап делается автоматически.

Поэтому если вы регулярно удаляете цепочки сообщений, сохраненные из них фото исчезнут при включенном резервном копировании iCloud.

Компания пока не прокомментировала ситуацию. Неизвестно, когда она выпустит исправление.

Пока что выходом из ситуации может быть отключение резервного копирования, или же прекращение удаления диалогов с Messages.