Как стало известно, полет откладывают на месяц. Новая дата запуска – 31 марта. Компания также рассказала о причинах переноса.

К теме Полный эффект присутствия: что предлагают инновационные новинки от Samsung

Что известно

Изменение даты произошло "в связи с дополнительной подготовкой космического корабля и движением космической станции" .

. На МКС в течение 8 дней пребывания экипаж будет заниматься научной, информационно-пропагандистской и коммерческой деятельностью.

Экипаж будет состоять из четырех человек. Они будут сотрудничать с астронавтами, проживающими на станции.

Ранее отправка миссии Ax-1 планировалась на 21 февраля. В космос полетят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа, американский предприниматель Ларри Коннорс, выполняющий работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Кстати, в декабре NASA одобрило еще одну экспедицию – Ax-2, которая должна состояться в период с осени 2022 года до весны 2023 года. В обоих случаях командирами экспедиций станут опытные астронавты, ранее работавшие в NASA.