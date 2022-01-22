Как стало известно, полет откладывают на месяц. Новая дата запуска – 31 марта. Компания также рассказала о причинах переноса.
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Что известно
- Изменение даты произошло "в связи с дополнительной подготовкой космического корабля и движением космической станции".
- На МКС в течение 8 дней пребывания экипаж будет заниматься научной, информационно-пропагандистской и коммерческой деятельностью.
- Экипаж будет состоять из четырех человек. Они будут сотрудничать с астронавтами, проживающими на станции.
Ранее отправка миссии Ax-1 планировалась на 21 февраля. В космос полетят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа, американский предприниматель Ларри Коннорс, выполняющий работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.