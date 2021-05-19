Специалисты Массачусетского технологического института обнаружили, что публичное указание на фейковость ретвита не улучшает качество последующих ретвитов автора. Чтобы добиться снижения количества фейков, нужно писать автору личные сообщения, а не обличать его публично.

Интересно GTA V выйдет для консолей нового поколения: Rokstar сообщила дату

Что показало исследование

Получив публичное осуждение, автор начинает распространять еще больше фейков с уклоном в сторону своих политических убеждений. При этом их язык становится еще более токсичным.

Ученые взяли 2 000 пользователей Twitter, которые регулярно ретвитили ложные сообщения.

Ошибочность ретвитов исследователи определяли с помощью сервиса проверки фактов Snopes и оценок профессиональных фактчекеров.

Языковую токсичность ученые оценивали через Google Jigsaw Perspective – сервис, который использует глубокое машинное обучение для поиска токсичных сообщений.

Для взаимодействия с авторами ученые привлекли бота, который сам писал нейтральные комментарии со ссылкой на статьи Snopes с объяснениями и доказательствами.

В целом бот написал 1 454 ответа на фейки вроде "Нелегальные иммигранты убили 10 150 американцев в 2018 году" или "Дональд Трамп пытался выселить из дома ветерана, который завел собаку в терапевтических целях".



Фейковое сообщение (слева) и исправление от бота МТИ (справа) / Фото МТИ

Выводы исследования

В результате обнаружили, что публичные исправления не повышали качество последующих ретвитов. Наоборот, после комментария бота автор начинал делать это еще чаще и с еще более токсичными текстами, чем раньше. Независимо от политических взглядов, на публичные исправления ретвитов реагировали все пользователи одинаково.

Похоже, причина именно в публичности. Еще одно похожее исследование, которое вышло почти одновременно, показало: если написать автору фейкового поста личное сообщение, обратив его внимание на ошибку, тогда это повысит качество его дальнейшего контента.

Публичные же исправления люди воспринимают агрессивно, как вызов к спору и противостоянию друг другу.