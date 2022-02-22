Как стало известно, USCO отклонило запрос о предоставлении авторских прав на произведение искусства искусственному интеллекту. Совет постановил, что созданное алгоритмом изображение не содержит элемента "человеческого авторства", необходимого для защиты прав.

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Что известно

Созданный изобретателем искусственного интеллекта Стивеном Талером алгоритм называется Creativity Machine.

Он перерабатывает существующие изображения для создания нового произведения искусства, при этом требуя минимального вмешательства со стороны человека.

Когда Талер представил одну из работ для защиты авторских прав, в USCO ответили отказом.

Одно из творений Creativity Machine / Фото Steven Thaler и Creativity Machine

В бюро заявили, что действующий закон "Об авторском праве" обеспечивает защиту только для "плодов интеллектуального труда", которые "основаны на творческих силах разума". Таким образом, работа, защищенная авторским правом, "должна быть создана человеком", и ведомство заявляет, что не будет регистрировать работы, "созданные с помощью машины или простого механического процесса", в которых отсутствует вмешательство или творческий вклад со стороны автора-человека.

Однако, пишет источник, это вовсе не означает, что любое произведение искусства, созданное с использованием ИИ, не может быть защищено. Талер настаивал на том, что люди не принимали в создании изображений Creative Machine никакого участия, потому что его цель заключалась в том, чтобы доказать, что произведения, созданные машинами, могут получить защиту.

Поэтому если кто-то попытается защитить авторские права на аналогичную работу, утверждая, что это продукт их собственного творчества, результат может оказаться совсем другим.