Сейчас чтобы авторизоваться в мобильном приложении Дия, нужно было быть клиентом банка, который подключен к системе BankID НБУ. Но сейчас Минцифра работает над тем, чтобы авторизация происходила через модуль NFC в смартфоне.

Как рассказал глава Министерства цифровой трансформации, авторизация будет происходить с помощью ID-карты через модуль NFC.

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Почему это важно

Многие украинцы не могли приобщиться к Дие только потому, что их банк не был включен в систему BankID НБУ. Вскоре украинские граждане, имеющие ID-карту, смогут авторизоваться с помощью смартфона с модулем NFC. Именно благодаря этой технологии можно выполнить оплату со смартфона или смарт-часов.

Мы привыкли оплачивать покупки онлайн, подняв телефон к терминалу. Это позволяет сделать технология NFC, которая скоро будет доступна в Дие,

– рассказал Федоров.

Как это будет работать

Сейчас приложение Дия распознает только номер документа. Но вскоре достаточно будет просто приложить ID-паспорт к приложению.

Также он добавил, что вскоре стартует бета-тестирование NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. Это будет дополнительный способ авторизации.