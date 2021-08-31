В публикации на своем личном канале он выразил обеспокоенность тем, куда движется современный мир. В том числе и способами использования технологий.

Интересно Кого ждет Украина: у каких компаний есть официальные представительства, а о каких мы только мечтаем

Куда мы движемся

По мнению Дурова мир становится все более авторитарным, а руководители как государств, так и крупных корпораций используют технологии для установления контроля над людьми. Сегодня мы окружены камерами наблюдения, а большинство исследований показывают, что человечество сейчас менее свободно, чем еще несколько лет назад.

Китай на своем примере показал всему миру, что построение сильной и успешной экономики вполне возможно даже при отсутствии гражданских и экономических свобод. А иногда без них даже лучше. Это побудило другие государства обратить на эту практику свое внимание. Однако не для того, чтобы ее предотвратить, а чтобы перенять для себя. Поэтому мы и видим все более частые притеснения свободы слова, все больше ограничений передвижения и собраний.

В пример предприниматель приводит Apple и Google, которые сегодня цензурируют информацию и приложения, а также платежные системы Visa и Mastercard, которые решают, что можно продавать, а что нельзя.

С каждым годом мы отдаем все больше власти и контроля над нашей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали,

– пишет Дуров.

Смартфоны при этом он называет "устройствами слежения", которые мы носим добровольно. Они дают корпорациям возможность использовать наши данные как угодно.

Под конец Павел Дуров ставит вопрос: "Что станет наследием нашего поколения? Войдем ли мы в историю как те, кто позволил свободным обществам превратиться в мрачные кошмары? Будут ли нас помнить как тех, кто защищал свободы, за которые так упорно боролись предыдущие поколения?"

Недавно мы писали о цензуре со стороны Apple, на которую она согласилась по требованию Китая. Компания запрещает гравировать на своих устройствах не только стандартные и уже привычные нецензурные и дискриминационные слова, но и некоторые слова, фразы и даже цифры, касающиеся исторических событий в Китае, его политической системы, Коммунистической партии, отдельных чиновников, а также диссидентов. Кроме того, запрещены упоминания независимых информационных агентств и общие термины, касающиеся религий, демократии и прав человека.

Если вы ищете надежную технику, мы знаем производителя с безупречной репутацией, который на украинском рынке уже 16 лет. Будьте уверены: в ASUS можно подобрать технику на любой вкус и кошелек. Детали – на сайте.