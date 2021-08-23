Статья Ариэли от 18 сентября 2012 года утверждала, что для эксперимента привлекли страховую компанию, которая предлагала своим клиентам заполнить неизвестный опрос. Одна группа должна была поставить отметку о правдивости предоставленной информации в начале текста. А вторая – в конце, то есть уже после заполнения формы. Таким образом якобы выяснили, что люди из первой группы врали меньше.

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Правда или ложь

Сразу же после публикации статья "взорвала" научный мир. Все обсуждали результаты открытия, а саму статью процитировали более 400 раз в смежных работах.

Этот "феноменальный" подход сразу же взялись тестировать. Его проверяли государственные компании и частные корпорации по всему миру. Но никто так и не смог воспроизвести аналогичные результаты: люди лгали одинаково в обоих случаях.

За работу взялась группа независимых расследователей. Она изучила данные, положенные в основу труда и пришла к выводу, что сам эксперимент были сфальсифицированным, а цифры взяли из генератора случайных чисел. Кроме того, не удалось найти никаких упоминаний об источнике, на котором основана статья.

Что говорит Ариэли

Позже оказалось, что четверо из пяти авторов исследования вообще не участвовали в сборе данных. Единственным, кто бы получал информацию от страховщиков, был сам Ариэли. Однако, когда его спросили, с кем же он сотрудничал, оказалось, что исследователь правды и лжи "не помнит деталей".

Однако Ариэли не привыкать. В 2008 году в другой своей работе он заявил, что люди, которые перед тестом называют 10 заповедей, также меньше врут. Другая команда исследователей не смогла воспроизвести эффект. Еще один пример датируют 2010 годом: тогда автор ссылался на данные другой страховой компании, но позже она сама заявила, что не проводила подобных исследований.

Книгу Дэна Ариэли "Честно о нечестности" в Украине в 2019 году опубликовало Видавництво Старого Лева. На 288 страницах автор рассказывает об "особенностях мировоззрения и поведения преступников" и предлагает собственную теорию, почему иногда люди прибегают к лжи.

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