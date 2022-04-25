Автопилот Tesla врезался в реактивный самолет на взлетной полосе

Электромобиль Tesla на автопилоте врезался в реактивный самолет Cirrus SF50 Vision стоимостью 3 миллиона долларов. От удара тот развернулся на взлетной полосе. Инцидент произошел в американском штате Вашингтон.

В каком аэропорту произошло событие неизвестно, но на кадрах можно увидеть, как электромобиль движется в сторону самолета, затем врезается в хвостовую часть фюзеляжа и продолжает движение, поворачивая судно почти полностью.

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Известно, что в инциденте с Tesla и самолетом никто не пострадал, потому что в автомобиле и самолете никого не было.

Tesla врезалась в самолет и развернула его: смотрите видео

В чем причина аварии

По неподтвержденной информации, владелец Tesla воспользовался функцией Smart Summon , благодаря которой автомобиль самостоятельно подъезжает к владельцу (на основе GPS данных с его смартфона). Такая опция доступна покупателям Tesla уже несколько лет.

Когда электромобиль находится в режиме Smart Summon, владельцу следует удерживать палец на экране смартфона. Если возникает ситуация, нуждающаяся в остановке машины, то водителю достаточно оторвать палец от экрана и машина остановится, однако электромобиль продолжал двигаться еще несколько секунд после контакта с самолетом, что может указывать на невнимательность владельца.