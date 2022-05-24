Автопилот Tesla стал причиной страшной аварии, но в убийстве все равно обвиняют водителя
Источник:ITHome
Авария в американском городе Гардена возле Лос-Анджелеса привела к смертельным последствиям. Автомобиль Tesla Model S врезался в Honda Civic.
Как пишет источник, инцидент произошел с участием автомобиля с включенным автопилотом. Однако в отчете судебного ведомства считают, что вина лежит на водителе и к автопилоту отношения не имеет.
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Что произошло и кто виноват
- В результате аварии погибли два человека. Оба были пассажирами Honda Civic.
- Два человека в салоне Tesla также получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.
- Автомобиль Tesla Model S проехал на запретный сигнал светофора на скорости в 119 километров в час и врезался в Honda.
- Следствие подтверждает, что в машине была активна функция автопилота во время аварии.
Последствия аварии в Лос-Анджелесе: Tesla Model S врезалась в Honda Civic / Фото ANGNews
- По данным Окружного суда Лос-Анджелеса, владельцу автомобиля было предъявлено обвинение в "непреднамеренном убийстве на транспортном средстве".
- Наказание при этом сильно варьируется. Например, если незначительное превышение скорости приводит к смерти, это влечет за собой тюремное заключение на срок до одного года. Однако, если водитель находится в нетрезвом состоянии за рулем или в состоянии наркотического опьянения, наказание будет гораздо строже.
- Суд Лос-Анджелеса заявил, что достаточно доказательств, чтобы обвинить водителя Tesla в убийстве. Судя по описанию этого обвинения, есть доказательства того, что водитель проявлял грубую халатность во время вождения. Однако судебное разбирательство по этому делу только началось, а все доказательства пока не обнародованы.
Последствия аварии в Лос-Анджелесе: Tesla Model S врезалась в Honda Civic / Фото ANGNews
Ранее Tesla создала отдел, занимающийся реагированием на судебные разбирательства внутри компании. Он включает в себя как пассивное реагирование, так и активное расследование. Илон Маск говорит, что этот новый отдел подчиняется ему и создавался полностью под его личным контролем.Напомним, сегодня активно ведутся споры по поводу того, должен ли поставщик системы автономного вождения нести ответственность за аварии, связанные с автопилотом. С одной стороны, на момент аварии управляет искусственный интеллект, а с другой – водитель обязан контролировать его работу и быть готовым взять управление в любой момент.