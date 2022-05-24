Как пишет источник, инцидент произошел с участием автомобиля с включенным автопилотом. Однако в отчете судебного ведомства считают, что вина лежит на водителе и к автопилоту отношения не имеет.

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Что произошло и кто виноват

В результате аварии погибли два человека. Оба были пассажирами Honda Civic.

Два человека в салоне Tesla также получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Автомобиль Tesla Model S проехал на запретный сигнал светофора на скорости в 119 километров в час и врезался в Honda.

Следствие подтверждает, что в машине была активна функция автопилота во время аварии.



Последствия аварии в Лос-Анджелесе: Tesla Model S врезалась в Honda Civic / Фото ANGNews

По данным Окружного суда Лос-Анджелеса, владельцу автомобиля было предъявлено обвинение в "непреднамеренном убийстве на транспортном средстве".

Наказание при этом сильно варьируется. Например, если незначительное превышение скорости приводит к смерти, это влечет за собой тюремное заключение на срок до одного года. Однако, если водитель находится в нетрезвом состоянии за рулем или в состоянии наркотического опьянения, наказание будет гораздо строже.

Суд Лос-Анджелеса заявил, что достаточно доказательств, чтобы обвинить водителя Tesla в убийстве. Судя по описанию этого обвинения, есть доказательства того, что водитель проявлял грубую халатность во время вождения. Однако судебное разбирательство по этому делу только началось, а все доказательства пока не обнародованы.



Последствия аварии в Лос-Анджелесе: Tesla Model S врезалась в Honda Civic / Фото ANGNews

Судя по данным ITHome, в 2019 году автопилот еще не умел распознавать светофоры и реагировать на них автономно. Поэтому основанием для привлечения к ответственности судебными органами является то, что водитель неэффективно управлял автопилотом, что привело к аварии. Tesla также направила инженеров для дачи показаний, что автомобиль включил автопилот в момент инцидента, а руки водителя были на руле, но ни в момент столкновения, ни за шесть минут до аварии машина не тормозила ни разу. А значит, как минимум в течение этого времени ехала по городу на огромной скорости. Это равносильно подтверждению обвинения в небрежности вождения.

Ранее Tesla создала отдел, занимающийся реагированием на судебные разбирательства внутри компании. Он включает в себя как пассивное реагирование, так и активное расследование. Илон Маск говорит, что этот новый отдел подчиняется ему и создавался полностью под его личным контролем.

Напомним, сегодня активно ведутся споры по поводу того, должен ли поставщик системы автономного вождения нести ответственность за аварии, связанные с автопилотом. С одной стороны, на момент аварии управляет искусственный интеллект, а с другой – водитель обязан контролировать его работу и быть готовым взять управление в любой момент.