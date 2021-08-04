Пьяный водитель заснул за рулем Tesla: автопилот его спас, но не от ареста

Обычно СМИ обращают больше внимания на трагические инциденты с автопилотом компании Tesla. Однако на этот раз общественность обсуждает ситуацию со счастливым финалом: водитель остался жив благодаря искусственному интеллекту электрокара.

Инцидент произошел в Норвегии. Мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль, начал ехать, но через некоторое время уснул.

Интересно Они возвращаются: под брендом Star Wars представили тамагочи

Спасительный автопилот

Источник не сообщает, запустилась ли система автопилота автоматически, обнаружив отсутствие реакций водителя, или он сам запустил ее, чтобы поспать. Какое-то время Tesla двигалась самостоятельно, но потом остановилась.

еще находясь на стадии тестирования, настроена таким образом, чтобы периодически просить водителя подтвердить наличие какими-либо действиями. Если же водитель не реагирует, электромобиль съедет на обочину и припаркуется.

Так произошло и в этот раз. Когда пьяный водитель не ответил на запросы автопилота, он направил автомобиль на обочину и остановил его. Очевидцы заявили, что водитель спал на руле.

Водитель задержан

Позже к автомобилю прибыла полиция и зафиксировала нетрезвое состояние водителя. При этом он решительно отрицал, что управлял транспортным средством.

Имя мужчины не называется.